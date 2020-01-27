Назван порядок принятия поправок в Конституцию РФ

Москва, 27 января. Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева назвала примерный порядок внесения поправок в Конституцию РФ.

«Есть необходимые стадии, которые закон о поправке должен пройти. Речь идет о голосовании в Госдуме, Совете Федерации и затем одобрении двумя третями законодательных собраний субъектов. После этого закон подписывается президентом, но вступает он в силу только в части, которая касается процедуры проведения общероссийского голосования», — пояснила она Федеральному агентству новостей.

Окончательно закон обретает силу лишь после всероссийского голосования. Однако перед этим депутаты Госдумы должны прописать в законопроекте о поправках в Конституцию РФ порядок всенародного голосования, подведения итогов и юридические последствия голосования. Хабриева полагает, что эти моменты будут согласованы уже ко второму чтению.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию России, чтобы закрепить там социальные обязательства государства перед гражданами и изменить баланс между ветвями власти.

Так, например, предлагается закрепить в конституции обязанность правительства индексировать пенсии россиян. Кроме того, Путин инициировал перераспределение полномочий с укреплением роли законодательного органа.