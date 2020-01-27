Домогаров заявил, что больше не работает с режиссером Туминасом

Режиссер Римас Туминас сообщил о своем нежелании видеть в спектакле «Генри и Эллен» актера Александра Домогарова из-за того, что последний «распустил себя как личность до полного развала». Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием к самому актеру.

Александр Домогаров больше не будет играть роль Генри Ирвинга в спектакле Римаса Туминаса «Генри и Элен», премьера которого в новом составе состоится 27 января на сцене театра «Школа cовременной пьесы». Режиссер крайне негативно отозвался о профессиональных и личностных качествах Домогарова, а заодно назвал «посредственностью» и его коллегу Владимира Машкова, охарактеризовав его «технарем со скудным потенциалом».

Роль Эллен исполнит актриса Ленкома Анна Большова, а роль Генри сыграет актер МТЮЗа Игорь Гордин. Продюсер спектакля Леонид Роберман не скрывает своей радости. Он считает большой удачей замену Домогарова Гординым и удивляется, почему сразу же не пригласил на роль Генри последнего.

«Так случилось, что ровно через год, в январе, практически в тех же числах, я первый раз в жизни второй раз выпускаю один и тот же спектакль — «Генри и Эллен». Впрочем, нет, я не совсем прав, это будет не тот же самый спектакль. И хотя его выпускает тот же режиссер (Туминас), а главную женскую роль играет та же актриса – Анна Большова, это будет уже другой спектакль. Роль Генри, которую год назад исполнял Александр Домогаров, будет играть замечательный артист Игорь Гордин», — написал продюсер в социальных сетях.

Зрители возмущены заявлением литовского режиссера о бездарности двух известных артистов.

«Машков к нему (Туминасу — Прим. ФАН) на кастинг не ходил и не собирался, кому адресовано мнение Туминаса тогда? Депкульту, что ли? Отобрать у Машкова театр и роли, ибо «без души», гад, играет? А у зрителей он спросил? Есть у Машкова душа или нет?», — написала возмущенная зрительница Марта Новикова в Facebook.

Высказался по этому поводу и сам Домогаров, которому, к слову, 13 лет назад довелось сыграть в тандеме с Гординым в детективной комедии «Живописная авантюра».

«Какой Генри, Господи?! Какой Туминас?! Я не работаю с Туминасом!», — заявил актер.

В 2020 году ожидается появление Александра Домогарова на экране в четвертой части «Гардемаринов». Именно в этом году фильм должен выйти в прокат.