Москва, 27 января. Российские пользователи столкнулись с проблемами в работе сервисов Mail.Ru. Об этом говорят данные сайта Downdetector, отслеживающего неполадки и отключения в работе известных интернет-ресурсов​​​.

Пользователи в РФ столкнулись с проблемами в работе сервисов Mail.Ru. Отмечается, что сбои в работе поискового сервиса начались с 10.00 по московскому времени понедельника, 27 января. О проблемах с работой сервисов Mail.Ru рассказали жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара.

В январе пользователи пожаловались на проблемы в работе мессенджера WhatsApp. В службу поддержки поступили сотни сообщений о неполадках. С проблемами в работе мессенджера столкнулись жители Европы, некоторых районов Азии, Южной Америки и России. Например, о сбоях рассказали пользователи из Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга. Основной проблемой оказалось некорректное подключение к серверу.

Ранее стало известно, что популярный мессенджер с 1 февраля может перестать работать на некоторых смартфонах под управлением Android и iOS. WhatsApp будет доступен на устройствах Android, начиная с версии 4.0.3, и iOS 9.

Также стало известно о массовом сбое в работе Instagram. Больше всего жалоб на неполадки в работе Instagram поступает из Центральной и Западной Европы, а также из США. В России о сбоях в работе социальной сети сообщают преимущественно пользователи из Москвы.