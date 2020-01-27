Захаров уверен, что за массовыми беспорядками в России и других странах мира стоят США

Москва, 27 января. Наказание для организаторов и участников незаконных акций в России должно быть ужесточено. Об этом заявил политолог, публицист, руководитель АНО «Евразийский Институт молодежных инициатив» Дмитрий Захаров.

В Ливане вот уже несколько месяцев продолжаются массовые беспорядки. Демонстранты выражают недовольство ростом цен, безработицей и тотальной коррупцией. Новая фаза началась после того, как 21 января в стране объявили новый состав правительства.

Правоохранители применяют против агрессивных провокаторов спецсредства: водяные пушки и слезоточивый газ. Отметим, что в России во время массовых беспорядков, прошедших в Москве летом прошлого года, полиция действовала куда мягче и задерживала лишь особо бушующих участников.

Политолог Захаров уверен, что беспорядки в Ливане, так же, как в Гонконге и Франции, например, имеют характер организованных радикальных протестов против власти. Эксперт считает нужным ужесточить законодательство в отношении организаторов незаконных акций в России, чтобы не повторить опыт госпереворота на Украине 2014 года и путчей 1991 и 1993 годов, ведь такие события направлены на слом государственного строя.

«И заказчик один и тот же – США», — цитирует публициста NewInform.

Эксперт считает, что Вашингтон на сломе государственного строя не остановится. США стремятся уничтожить геополитического конкурента, которым ему представляется Россия, и замедлить развитие многополярного мира, подчеркнул Захаров.

«Поэтому всех зачинщиков, кураторов и организаторов беспорядков в России надо привлекать к более суровым наказаниям», — констатировал он.

Напомним, организаторами незаконных акций, которые прошли летом 2019 года в Москве, стали сторонники одиозного блогера Алексея Навального. Его протеже не допустили до выборов в Мосгордуму из-за превышения порога брака в подписях, собранных в их поддержку. «Оппозиционеры» решили надавить на избиркомы митингами и провокациями.

Участники акций в столице вели себя более чем агрессивно: бросали в сотрудников полиции куски асфальта, нападали с перцовыми баллонами. В общей сложности силовики в течение нескольких акций задержали около 1,7 тысячи провокаторов. СК РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Федеральное агентство новостей представило итоги расследования, посвященного выборам в столичный парламент. Выяснилось, что в электоральный процесс вмешивались силы Запада. К примеру, сотрудник ЦРУ Стивен Секстон проводил этим летом тренинги в «Фонде борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Навального на тему организации уличных акций.