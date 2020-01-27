Манукян: Навальный пиарится на скандале вокруг Водонаевой и «рожающего быдла»

Россия взяла уверенный курс на выправление демографической ситуации, которая в последние годы складывалась в стране не лучшим образом. Причины этого явления — как отдаленные последствия Великой Отечественной войны, так и следствие разрухи 1990-х. Меры по поддержке семей с детьми, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, предусматривают серьезное стимулирование рождаемости, что должно дать необходимый эффект уже в ближайшее время.

Однако есть категория людей, для которых, как говорится, чем хуже — тем лучше. Нашлись персонажи, которые начали смешивать с грязью россиян, готовых рожать и воспитывать детей. Эти «критики» всеми способами пытаются дискредитировать государственные меры по поддержке семей с детьми, и таких персонажей президент уже назвал «моральными уродами».

Этот емкий термин можно отнести не только к девушке с пониженной социальной ответственностью из скандального «Дома-2» Алене Водонаевой, назвавшей россиян «рожающим быдлом», которой и так досталось незаслуженно много славы, считает эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян. Нужно присмотреться и к ее горячим защитникам, таким как Алексей Навальный или Михаил Ходорковский, отмечает Манукян.

Отметим, глава так называемого ФБК (признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией») Алексей Навальный не смог пройти мимо столь лакомой темы и не попиариться на очередном скандале. Он встал на защиту Водонаевой, оскорбившей миллионы россиян, а заодно набросился на меры, принимаемые руководством страны для поддержки семей с детьми.

Навальному подпел Михаил Ходорковский, который в своем издании МБХ-медиа обрушится с оскорблениями в адрес общественницы Евгении Чудновец, не захотевшей мириться с выходками Водонаевой.

«Скандал вокруг Водонаевой в очередной раз ярко высветил, что на самом деле из себя представляют Навальный, Ходорковский и все, кто их поддерживает, — отметил Вадим Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Разумеется, Навальный не мог не хайпануть на этой теме и в очередном выпуске программы на своем YouTube-канале буквально грудью прикрыл «затравленную» Водонаеву. А стоило самой звезде «Дома-2» в эфире одного из оппозиционных каналов поделиться, что она читает и смотрит Ходорковского, как ради нее МБХ-медиа тут же ринулся в атаку на Евгению Чудновец».

Манукян напомнил, что Евгения Чудновец — правозащитница и мать — справедливо почувствовала себя оскорбленной словами Водонаевой о «рожающем быдле». Общественница обратилась к генпрокурору с просьбой проверить высказывание экс-звезды «Дома-2» на экстремизм.

«Сколько грязи полилось на Евгению в комментариях в соцсетях после ролика, выпущенного каналом Ходорковского! Вот, где настоящая травля! Напомню, Чудновец никогда не скрывала своего негативного отношения ни к Навальному, ни к Ходорковскому. Видимо, именно это так бесит наших так называемых «оппозиционеров» и их зарубежных спонсоров», — подчеркнул Вадим Манукян.

Отметим, использование детской темы, да и самих детей исключительно в качестве средства манипулирования — излюбленный стиль российской «оппозиции», в том числе членов ФБК. Так, летом 2019 года провокаторы намеренно брали с собой детей на незаконные митинги, и только гуманность государства не позволила лишить таких горе-родителей родительских прав.

Отличилась на ниве манипулирования детьми и юрист ФБК Любовь Соболь, которая активно созывала людей на незаконные акции, но, как только выяснилось, что за это грозит административной арест, тут же включила пластинку «яжемать». Гуманность российских законов действительно не позволяет наказывать административным арестом матерей с несовершеннолетними детьми, чем Соболь и воспользовалась, заплатив, однако, немалый штраф. Напомним, уголовный кодекс таких поблажек для матерей с детьми не предусматривает, хотя наличие ребенка и является смягчающим обстоятельством.

Все это еще раз подчеркивает, что для нашей «оппозиции», в том числе для таких ее ярких представителей, как Навальный и Соболь, дети — не более, чем разменная монета, и громкий скандал вокруг «рожающего быдла» — яркий тому пример.