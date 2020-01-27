Посол Эфиопии: Ливия — это повестка всего континента

Москва, 27 января. Ситуация в Ливии будет обсуждаться на саммите Африканского союза, который пройдет в предстоящем месяце в Аддис-Абебе. Об этом сообщил в понедельник журналистам посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену.

По словам дипломата, Ливия — это не повестка одной страны, а всего континента. Он также обратил внимание на то, что африканские вопросы и проблемы должны быть решены африканцами.

«Вот почему ливийская повестка будет обсуждаться на саммите в феврале. И я думаю, что африканские лидеры найдут решение для Ливии», — передает РИА Новости слова Тегену.

Напомним, прошедшая 19 января в немецкой столице конференция стала продолжением переговоров по урегулированию кризиса в Ливии, которые состоялись 13 января в Москве. В переговорах в столице Российской Федерации участвовали представители ЛНА и ПНС Ливии.

12 января благодаря усилиям российской стороны в североафриканском государстве впервые за долгое время установилось перемирие, которое продолжает соблюдаться всеми сторонами конфликта до сегодняшнего дня. Берлинская конференция по Ливии не имела каких-либо ошеломительных итогов, как прошедшая встреча в Москве, о чем высказывались многочисленные эксперты.

По окончании встречи в России фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину, в котором выразил благодарность за миротворческие усилия главы РФ. Кроме того, Хафтар заявил о готовности провести очередную встречу по Ливии в российской столице.

Говоря о результатах берлинской конференции, профессор МГУ Александр Вавилов обратил внимание на то, что она свидетельствует об очевидной несостоятельности европейского варианта урегулирования ситуации в этой стране. Как указал политолог, российская модель деэскалации в Ливии имеет явные преимущества.