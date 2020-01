Актриса Андрейченко пропала в Мексике

ВНИМАНИЕ!!! Огромная просьба всех, кто располагает любой информацией о местонахождении Натальи Андрейченко сообщить по телефону +7 (985) 843-32-97!!! Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последнии дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем.⠀ ⠀ Благодарю Марэт за оперативную связь со мной. Я лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим. Ян Трунцев, PR-директор Натальи Андрейченко

