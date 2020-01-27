Актриса Андрейченко пропала в Мексике

Москва, 27 января. Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко перестала выходить на связь после того, как побывала у подруги в Мексике. Об этом сообщил ее представитель Ян Трунцев.
«Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 15.00, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон… (в последние дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того как она села в машину, больше не выходила на связь… Ехать ей около часа за рулем», — написал он в аккаунте актрисы в Instagram.
ВНИМАНИЕ!!! Огромная просьба всех, кто располагает любой информацией о местонахождении Натальи Андрейченко сообщить по телефону +7 (985) 843-32-97!!! Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последнии дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем.⠀ ⠀ Благодарю Марэт за оперативную связь со мной. Я лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим. Ян Трунцев, PR-директор Натальи Андрейченко
Трунцев рассказал телеканалу «360», что в последние дни регулярно общался с Андрейченко по поводу проекта. По его словам, ситуации, когда артистка могла на какое-то время исчезнуть, были, но не затягивались до нескольких дней. В настоящее время до актрисы нельзя дозвониться по обоим известным номерам — российскому и американскому.
Представитель звезды также сообщил, что недавно она болела и лечилась антибиотиками. Подруга рассказала, что от нее Андрейченко уехала за рулем.
«Больше на связь не выходила, это очень странно с учетом того, что она плохо себя чувствовала», — отметил Трунцев.
Он добавил, что сейчас пытается связаться с сыном актрисы, но мужчина живет в Швейцарии и может не знать о ее состоянии.
PR-директор звезды призвал всех, кто обладает информацией об актрисе, выйти на связь.
Наталья Андрейченко наиболее известна по ролям в фильмах «Сибириада», «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания». Актриса не живет в России с 1991 года — тогда она эмигрировала в США к мужу, австрийскому актеру и кинорежиссеру Максимилиану Шеллу, с которым впоследствии развелась.