Рабочая группа по конституции получила 17 поправок от субъектов законодательной инициативы

Москва, 27 января. Рабочая группа по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ получила 17 поправок от субъектов права законодательной инициативы. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«У нас есть действительно очень много предложений в виде просто предложений, а есть предложения как оформленные поправки. <…> На 10.00 сегодня поступило 17 поправок — уже поправок, не предложений — это отдельная история», — сказал парламентарий.

Крашенинников уточнил, что некоторые из этих поправок касаются первой и второй глав конституции. Еще три поправки связаны с социальными гарантиями.

«Конечно, вызывает интерес формирование органов власти и организация их деятельности. Это, например, уточнение требований к кандидату в президенты, изменение наименования руководителя страны, подотчетность банка Государственной думе, статус Совета безопасности, уточнение статуса Государственного совета. Есть, в том числе, поправки, связанные с изменением порядка избрания Государственной думы», — рассказал сопредседатель рабочей группы.

К субъектам права законодательной инициативы относятся президент, Совет Федерации и его члены, депутаты Госдумы, правительство, Конституционный суд, Верховный суд, Высший арбитражный суд, а также органы, наделенные правом представлять эти субъекты.

Ранее Крашенинников сообщил, что проект закона о поправках к российской конституции состоит из двух блоков. По его словам, именно вторая часть закона «определяет, в том числе, процедуру голосования, порядок подведения итогов», пишет «Газета.ру».