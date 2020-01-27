Сирия, 27 января. Под контроль САА перешли еще семь населенных пунктов в Южном Идлибе. США выкупили участок земли к северо-востоку от Хасаки для строительства новой военной базы. Курдские боевики провели рейды в городе Аль-Хаваидж в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели вылеты в районе города Тель-Тамр на севере Хасаки.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили населенные пункты Маар-Шурин, Маасран, Бабила, Аль-Гадфа, Ад-Дана и Вади аль-Дейф в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: заявила о потерях САА в военной технике к западу от Алеппо.

Соединенные Штаты: выкупили участок земли в зоне контроля SDF**** к северо-востоку от Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: атакуют позиции курдских боевиков в северной части Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: задействовали саперов для разминирования местности в Аль-Бусейре на юго-востоке Дейр-эз-Зора; задержали нескольких человек в городе Аль-Хаваидж в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

Продолжаются столкновения между правительственными войсками и джихадистами незаконных группировок к западу от Алеппо. Оппозиционный военный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq) сообщает о том, что исламисты террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***, уничтожили огневую позицию Сирийской арабской армии (САА), задействовав заминированную боевую машину пехоты. Кроме того, исламисты утверждают, что им якобы удалось ликвидировать танк армии САР. Однако эти сведения пока нуждаются в проверке.

Между тем в северных районах провинции вновь наблюдаются вооруженные стычки на линии разграничения сил курдских бандгрупп и поддерживаемых Турцией формирований. Как передает Twitter-канал (NotWoofers), протурецкие силы атакуют расположения курдских радикалов на окраинах населенных пунктов Мараназ, Аль-Маликия и Шаваригхат аль-Арсе. Информация о потерях сторон в живой силе или технике в настоящий момент выясняется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступили данные о том, что курдские боевики приступили к частичному разминированию местности на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (RojavaNetwork), саперы инженерных подразделений демонтировали мины и СВУ в городе Аль-Бусейра. Напомним, ранее отмечалось, что жители населенного пункта до сих пор сталкиваются с террористами «Исламского государства»1, которые незаконно взимают с населения исламский налог на имущество.

Между тем в городе Аль-Хаваидж состоялись рейды «Демократических сил Сирии»**** (SDF). По сведениям Twitter-канала (Sada_AlSharqieh), курдские радикалы осуществили обыски в ряде жилых домов, арестовав нескольких человек и конфисковав их оружие. Предполагается, что они были задержаны по подозрению в сотрудничестве с боевиками террористической группировки.

Провинция Идлиб

Войска Башара Асада при поддержке союзников продолжают развивать наступление на юго-востоке региона. Согласно информации военного источника в сети Twitter (anasanas84), в результате ожесточенных столкновений под контроль правительственных сил перешли населенные пункты Маар-Шурин, Бабила, Маасран, Тель аш-Шейх, Аль-Гадфа, Ад-Дана и Вади аль-Дейф, что позволило САА подойти вплотную к Маарет ан-Нуману. Напомним, ранее также сообщалось о взятии города Тель-Маннас.

В то же время не утихают перестрелки на линии соприкосновения сил. Так, интернет- портал Aleppo Media Center сообщает о том, что противники обмениваются ударами в районе населенного пункта Маарет Харма в южной части провинции. Прикрытие САА обеспечивают ВВС Сирии, которые наносят точечные авиаудары по опорным пунктам джихадистов, расположенным на участке шоссе, пролегающем между деревней Кафр-Ума и Маарет ан-Нуманом.

Исламисты, в свою очередь, не прекращают предпринимать попытки контрнаступления. Telegram-канал (Ebaa0News) передает, что исламисты альянса «Тахрир аш-Шам» выступили против САА к востоку и к северу от Маарет ан-Нумана.

Провинция Хасака

Военный источник в Twitter (Delilsouleman) передает, что в северной части Хасаки были замечены ВКС России. Вертолет авиации РФ осуществил вылет в зоне патрулирования американских солдат недалеко от города Тель-Тамр. О целях проведенной операции пока ничего неизвестно.

Тем временем информационное агентство Euphrates Post со ссылкой на слова местных активистов сообщает о том, что силы США совершили покупку участка земли на севере региона в зоне контроля «демократических сил». Отмечается, что на этой территории будет построена очередная военная база. Под контроль американских военных перешел район у поселения Тель-Брак на северо-востоке от административного центра провинции. Напомним, накануне в этот район прибыли подкрепления.

1 Организация запрещена на территории РФ.