Глава Ингушетии во второй раз за пять месяцев отправил правительство региона в отставку

Магас, 27 января. Руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отправил в отставку правительство региона. Об этом он написал в понедельник в своем Instagram-аккаунте.

«Мной принято решение отправить правительство Ингушетии в отставку», — прокомментировал Калиматов пост в социальной сети.

В настоящее время, как предполагается, члены регионального правительства будут работать с приставкой «исполняющих обязанности», пишет «ФедералПресс».

По данным РИА Новости, исполняющим обязанности главы правительства Ингушетии назначен первый вице-премьер Владимир Сластенин.

8 сентября прошлого года Калиматов сразу после избрания на пост главы региона подписал указ об отставке правительства. Парламент 12 сентября согласовал назначение на должность премьер-министра республики Константина Сурикова. После этого Калиматов произвел ряд кадровых назначений, однако создание кабинета министров так и не было завершено в полной мере.