Пушков заявил, что Украина с ее бедностью американцам «до лампочки»

Москва, 27 января. Украина с ее бедственным финансовым положением нужна США лишь для того, чтобы насолить России. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео с руганью обрушился на радиоведущую Мэри Луиз Келли, которая во время интервью задала ему несколько вопросов об Украине. Рассердившийся американский политик заявил о незначительности поднятой темы и потребовал от журналистки показать ему на карте расположение интересующей ее страны.

Пушков в своем Twitter опубликовал цитату Помпео из разговора с радиоведущей, подчеркнув, что госсекретарь фактически признал: для национальных интересов Соединенных Штатов происходящее на Украине не имеет особого значения.

«Вы что, считаете, что американцев действительно волнует Украина?» — задал Помпео вопрос собеседнице.

Как указал российский сенатор, его твит с репликой Помпео вызвал бурную дискуссию среди американских интернет-пользователей. Он даже сделал репост на свою страницу нескольких комментариев.

«Если [Украина] и нужна [США], то лишь затем, чтобы насолить России. Сама по себе Украина с ее бедностью и факельными шествиями американцам до лампочки», — объяснил Пушков.

Ранее координатор движения «Донбасс за Евразийский Союз» Антон Бредихин в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул, что Помпео, по сути, прав. Он отметил, что украинская политическая повестка действительно бесконечно далека от жизни простых жителей США, которые вряд ли знают, где находится тот же Киев, а происходящее на территории Украины их нисколько не волнует. Совсем другое дело, по мнению эксперта, обстоит с истеблишментом и крупным бизнесом — там делами на Украине интересуются активно.