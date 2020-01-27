Демократы США будут раскручивать тему «российского вмешательства» вплоть до выборов

Москва, 27 января. Власти США продолжают демонизировать Россию в рамках своей внутриполитической борьбы. Об этом в понедельник заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Так он прокомментировал заявление известного американского лоббиста Скотта Дженнингса о том, что конгрессмен-демократ Адам Шифф якобы является «агентом Владимира Путина» и помогает российскому президенту дестабилизировать ситуацию в Штатах, пишет «Экономика сегодня».

По словам Васильева, обвинения против Шиффа лишний раз показывают, что раскручивающие антироссийскую истерию американские политики сами попали в свою же ловушку. Теперь демократы будут разыгрывать «российскую карту» для импичмента президента США Дональда Трампа и для ослабления его позиций на грядущих выборах, которые состоятся в этом ноябре. Эксперт выразил уверенность, что в течение 2020 года обвинения в «российском вмешательстве» прозвучат в Вашингтоне еще не раз.

«Информационные войны стали существенной частью американской политики. Хотя изначально этот механизм разрабатывался для давления на международной арене, он перекинулся на внутренние процессы США. И демократы, и республиканцы стали заложниками этих войн», — пояснил Васильев.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН обратил внимание на то, что демократам нет никакого дела до реальных случаев вмешательства Штатов в дела иностранных государств. Речь, в частности, идет об Украине, которая в настоящее время фактически находится под внешним управлением США.