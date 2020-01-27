Путин распорядился создать комитет по подготовке к 150-летию Рахманинова

Москва, 27 января. Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения композитора Сергея Рахманинова в 2023 году. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что решение принято с учетом «выдающегося» вклада композитора в «отечественную и мировую культуру».

«Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2023 году 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова​​​. Правительству в 3-х месячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования», — говорится в указе.

Президент также постановил обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования и рекомендовал органам исполнительной власти субъектов России принять участие в организации и проведении тематических культурных событий.

В декабре Путин внес в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в стране почетное звание «Город трудовой доблести». Согласно инициативе, оно будет присуждаться городам, жители которых в военное время обеспечивали непрерывное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, «проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».