Москва, 27 января. Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что супругу — хоккеисту Игорю Макарову — понравилась ее новая грудь.

Ранее стало известно, что 48-летняя Кудрявцева перенесла операцию по удалению силиконовых имплантов из груди. Сообщалось, что один из имплантов был поврежден. Как уточнила телеведущая, 32-летний муж вполне доволен конечным результатом и тем, как сейчас выглядит ее бюст. Кудрявцева рассказала, как муж оценил ее новую грудь.

«Мой муж очень доволен новой грудью», — сказала она.

Как пишет «СтарХит», вместе с Игорем Макаровым телеведущая воспитывает годовалую дочку Марию.

В конце декабря Кудрявцева продемонстрировала грудь после экстренного удаления имплантов. Телеведущая поделилась некоторыми подробностями самой операции. Кудрявцева рассказала журналистам, что силикон из импланта вытекал довольно долго, поэтому успел распространиться.

Напомним, ранее Лера Кудрявцева призналась на своей странице в Instagram, что 15 лет назад поставила импланты в одной из петербургских клиник пластической хирургии. По словам телеведущей, левый имплант порвался и протекал пять или шесть лет, в связи с чем Кудрявцевой пришлось экстренно делать операцию.

После операции звезда опубликовала в соцсети фотографию разорвавшегося грудного импланта. Кудрявцева отметила, что шокирующим снимком она хотела призвать девушек серьезно подумать перед операцией по увеличению груди.