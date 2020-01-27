Эксперт Колесниченко согласился со словами экс-депутата Рады о Гончаруке

Москва, 27 января. Председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко согласился со словами бывшего министра транспорта Украины Евгения Червоненко, назвавшего «сознательным идиотом» премьер-министра страны Алексея Гончарука.

«Эту ситуацию мы наблюдаем с 2014 года, когда безвестные люди с иностранным гражданством приходят руководить, а по сути, уничтожают отрасли народного хозяйства. Это состояние колониальной страны, куда приезжают люди окормляться или выполнять поставленную перед ними задачу. Поэтому Червоненко нового ничего не открыл», — заявил Колесниченко.

По словам эксперта, трагедия Украины заключается в том, что она со всем этим согласна, избирая таких необразованных премьеров. Он назвал подобных Гончаруку чиновников «птенцами гнезда Джорджа Сороса», передает радио Sputnik.

Ранее экс-депутат Рады, бывший глава Министерства транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телевизионного канала «112» назвал Гончарука «сознательным идиотом». Чиновник обратил внимание на то, что украинцы живут хуже, чем при пятом президенте Петре Порошенко, сообщает «Газета.Ru».

Кроме того, по его словам, украинцами руководят люди без прошлого и образования, а также без каких-либо перспектив.

Ранее Гончарук написал заявление об увольнении на фоне скандала, спровоцированного публикацией на Youtube-канале «Как обмануть президента» аудиозаписи его высказываний о главе государства Владимире Зеленском. Так, председатель кабинета министров якобы заявил о «примитивном понимании экономических процессов» Зеленским, а себя назвал дилетантом в экономической отрасли.