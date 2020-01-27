Депутат Госдумы Афонский предложил наказывать за использование гаджетов за рулем

Москва, 27 января. Депутат Госдумы РФ Владимир Афонский предложил закрепить на законодательном уровне наказание за использование гаджетов за рулем. Зампред думского комитета по транспорту и строительству напомнил, что сейчас действуют штрафы только за разговоры по телефону.

В ПДД запрет на использование за рулем мобильного телефона без устройства, позволяющего разговаривать «без рук», был закреплен в 2007 году. Афонский подчеркнул, что с тех пор технический прогресс шагнул вперед. У людей появились смартфоны, планшеты, умные часы и другие устройства, находящиеся вне правового поля. При этом использование гаджетов за рулем может спровоцировать аварию.

«Водители за рулем не только говорят по телефону, но и отвлекаются на просмотр видео на своих гаджетах. Люди пишут SMS, фотографируют, делают посты в соцсетях», — отметил Афонский.

По словам депутата, в нынешних условиях сложно оштрафовать даже за разговор по телефону за рулем. Наказать можно водителя, которого поймал на нарушении инспектор ГИБДД. Если же автомобилист отрицает, что разговаривал по телефону, то доказать обратное достаточно сложно, так как суд принимает в качестве подтверждения только фото или видео, а сделать снимок нарушителя в потоке машин очень тяжело.

Афонский считает, что устранить эту проблему поможет уточнение формулировок закона. Депутат уже направил запрос в ГИБДД с просьбой предоставить данные за 2019 год о количестве нарушений, связанных с использованием водителями мобильных телефонов. Эта статистика даст понимание о необходимых поправках.

«Разговор по телефону за рулем увеличивает шансы попасть в аварию, а наиболее критичными считаю ситуации, когда водители автомобилей переписываются в мессенджерах во время движения. Эти нарушения необходимо пресекать», — приводит слова Афонского «Парламентская газета».

Ранее жительница Приморья столкнулась с проблемой из-за отсутствия в ПДД запрета на использование гаджетов за рулем. Женщина села в такси, водитель которого во время движения смотрел видео на смартфоне. В ГИБДД отметили, что запрета на просмотр роликов за рулем в правилах нет, передает Deita.ru.