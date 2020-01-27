Китай стал второй в мире страной по производству и продаже вооружений

Стокгольм, 27 января. Китай стал второй в мире страной после США по объему производства вооружений и их продаж, Россия заняла третье место. Об этом говорится в специальном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

В 2017 году в первую двадцатку из списка 100 крупнейших компаний мира, согласно информации, имевшейся у СИПРИ на тот момент, вошли 11 американских, шесть западноевропейских и три российских компании. Продажи предприятий США тогда достигали 226,6 миллиарда долларов, России — 37,7 миллиарда долларов.

Если бы данные по четырем основным производителям Китая были доступны в то время, все они вошли бы в первую двадцатку с общим объемом продаж в 54,1 миллиарда долларов, а три из них оказались бы в первой десятке. Однако ранее СИПРИ не были доступны сведения о продажах КНР за 2015-2017 годы.

Военной промышленностью в Китае занимаются один научно-исследовательский институт и десять компаний, пишет «Газета.ru». Например, AVIC и NORINCO. Как уточнили авторы доклада, особенностью производителей КНР является то, что они специализируются на одной сфере вооружения, в то время как в других странах компании предпочитают более широкий спектр.

Ранее Федеральное агентство новостей подвело итоги военного строительства в России за 2019 год. Важным с точки зрения военно-технического сотрудничества мероприятием стало завершение поставок всех элементов ЗРК С-400 в Турцию. Контракт предусматривал поставку четырех дивизионов на общую сумму порядка 2,5 миллиарда долларов. Это событие принесло России не только финансовую прибыль, но и заметные геополитические преференции.

Напомним, что в прошлом году Сербия заказала у России зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». Первые поставки комплексов ПВО, проявивших себя в боевых действиях, начнутся уже в конце февраля.