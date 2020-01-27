«Заминированный» самолет благополучно приземлился в Хабаровске

Хабаровск, 27 января. Самолет, направлявшийся из Хабаровска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за сообщения о минировании. Об этом в понедельник сообщил источник Федерального агентства новостей.

Он пояснил, что звонок о минировании поступил с неопознанного номера, а само сообщение о минировании было зачитано голосовым ботом. В настоящее время полиция пытается вычислить звонившего.

Ранее сообщалось, что самолет Airbus А330-343, направлявшийся из Хабаровска в Москву, готовится совершить экстренную посадку в аэропорту вылета из-за сообщения о минировании. На борту воздушного судна находился 261 пассажир.

Напомним, что на прошлой неделе ФСБ России идентифицировала сервис, с которого рассылались сообщения о минировании российских судов, образовательных и медицинских учреждений. Выяснилось, что он находится в Нидерландах.

По данным ведомства, с 28 ноября прошлого года по сегодняшний день с иностранного сервиса Startmail.com на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило свыше тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования.