Смена приоритетов РФ на Украине бьет по вписавшейся за «Евромайдан» Америке

В самом конце XIX века подавляющему большинству ученых казалось, что здание теоретической физики полностью построено и в нем осталось провести разве что небольшой косметический ремонт: «допилить» волновую теорию света, объяснить явление радиоактивности и распределение энергий излучающим телом. Через десять лет изучение этих феноменов не оставило от данного здания буквально камня на камне, приведя к созданию не только теории относительности и квантовой физики, но и, в конце концов, атомного и термоядерного оружия…

Примерно так же выглядит сегодня стройное здание мировой политики, в котором происходят небольшие несуразности типа внезапной отставки Владислава Суркова с поста заместителя главы президентской администрации. По собственной инициативе. Через Telegram своего многолетнего помощника Алексея Чеснакова. В связи с назначением на аналогичный пост бывшего вице-премьера Дмитрия Козака и «смены приоритетов в отношении Украины». С то ли обещанием, то ли угрозой «предаться медитации».

В общем — сущая техническая мелочь, которой, тем не менее, в рамках принятой политической «матрицы» не могло быть, потому что не может быть никогда. И, тем не менее…

Отставку правительства по инициативе премьер-министра Дмитрия Медведева: в связи «со сменой оценок и поставленных задач», — в эту «матрицу» еще удалось каким-то боком вписать, а вот демарш Суркова — уже никак в нее не влезает. Вот и Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что указ об отставке Путиным пока не подписывался.

Даже если, в конце концов, эта ситуация как-то разрешится: например, выяснится, что Чеснаков Суркова просто «не так понял», или что-либо еще более-менее правдоподобное из репертуара свиты Воланда в булгаковском «Мастере и Маргарите», то сам по себе «сеанс черной магии» эти разоблачения и разъяснения никак не отменят.

«Отставка Суркова», здесь и сейчас, да еще с такой мотивацией, — это невероятная, немыслимая «чертовщина», которая самим фактом своего присутствия оживляет самые экзотические версии мировой политики в целом и украинских событий, в частности. Например, такую.

«Евромайдан» и последствия его победы сами по себе выглядели политической аномалией, результатом какого-то «сеанса черной магии». И такой же, по сути, аномалией выглядела реакция России на него.

То, что не поддержали Виктора Януковича, который, конечно, не сахар, но уж по сравнению с теми, кто захватил власть в Киеве, — вполне адекватный и предсказуемый политик, а всю эту «пасеку» по звонку из Москвы можно было прикрыть за пару дней.

И то, что признали за десятком тысяч явных «отморозков» право выступать на мировой арене от имени всего народа Украины и украинского государства.

И то, что все эти годы снабжали явно антироссийский, антирусский и неонацистский режим в «матери городов русских» энергоносителями и прочими необходимыми ресурсами. Даже с учетом Крыма и восставшего Донбасса все это как-то «не билось» с понесенными потерями и возникшими проблемами.

Но смотрите, что теперь, спустя шесть лет, получается в итоге.

США, полностью поддержав и «вписавшись» в госпереворот на Украине, как бы сами по себе, одной только «силою вещей», попали в зависимость от Киева, так что исход процедуры импичмента и, по большому счету, президентских выборов 2020 года, теперь находится в украинских руках. А значит, и Москвы, которая, допустим, сохранила практически все возможности влиять на тамошнее руководство. А отвечает за все «молодой и прогрессивный политик» Владимир Зеленский. Так сказать, «глазами клоуна».

То есть, пожертвовав украинского ферзя на «Великой шахматной доске» имени Збигнева Бжезинского, Россия получила «матовую атаку» на США, а значит — на глобальную «империю доллара». О чем здешние контрагенты американских «партнеров», даже будучи на самых высоких постах, могли и не догадываться. Но они сами после отставки правительства немного «не при делах».

И именно теперь Сурков, который все эти годы курировал «украинское направление» в президентской администрации, решал проблемы и с Донбассом, и с Киевом, и с Вашингтоном, дал публичный сигнал о «смене приоритетов» на нем.

Что подразумевается под этой «сменой приоритетов», существует ли она вообще и насколько соответствует действительности изложенная выше фантасмагорическая гипотеза, мы, надеюсь, сможем увидеть уже в самое время.