Экс-супруг Лолиты Иванов заявил, что адвокат Жорин «качает бабки» из певицы

Москва, 27 января. Фитнес-тренер и экс-супруг Лолиты Милявской Дмитрий Иванов заявил, что его бывшая жена в бракоразводном процессе стала для адвоката Сергея Жорина дойной коровой.

«Господин адвокат нашел себе классного, удачного клиента, из которого качает бабки по всякому поводу. Я скажу, что никаких судов пока вообще не было. Одно заседание всего прошло. На нем Жорин и заявил о моем якобы фиктивном браке с Лолитой», — рассказал мужчина.

Иванов возмущен тем, что Жорин, «который был пять раз женат», заставляет его оправдываться, сколько раз и кому он предлагал руку и сердце.

Бывший супруг считает, что защитник Лолиты «действует по двойным стандартам» и стремится «превратить бракоразводный процесс в фарс». Также он уверен, что адвокат намеренно затягивает процесс.

Милявская и Иванов, который был для певицы пятым мужем, объявили о расставании летом 2019 года. Инициатором развода стал супруг. Спустя несколько недель выяснилось, что на протяжении двух лет фитнес-тренер скрывал от жены роман с уроженкой Белоруссии Ольгой Кулиевой. Более того, мужчина якобы умудрялся вести с ней интимные переписки с ноутбука Лолиты, напоминает портал «Дни.ру».

Первое время после разрыва отношений проходило для Милявской непросто, она много нервничала, плакала и заметно похудело. Однако теперь ее жизнь наладилась: в конце декабря певица улетела на отдых в Израиль вместе со своим новым возлюбленным. Пару в московском аэропорту «Шереметьево» заметили пассажиры, ожидавшие своих вылетов в терминале. Они рассказали, что исполнительница выглядела очень спокойной и счастливой рядом с респектабельным мужчиной, на вид которому около 45 лет.