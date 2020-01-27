Москва, 27 января. Российская певица Любовь Успенская раскрыла детали примирения с коллегой Филиппом Киркоровым, с которым не общалась два года.

Поводом для размолвки артистов стало то, что Успенская открыла в Москве караоке-бар рядом с подобным заведением бывшего супруга певицы Аллы Пугачевой. Киркоров посчитал, что она создает ему конкуренцию.

В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ Успенская рассказала, как помирилась с Киркоровым. По ее словам, Киркоров позвонил ей.

«Я не так давно с Филиппом помирилась. Он позвонил и сказал: «Хватит, я тебя люблю!» А я вообще-то с ним никогда и не ругалась. Это он почему-то решил со мной не здороваться и не разговаривать. Это, конечно, его право», — сказала она.

Ранее стало известно, что Любовь Успенская помирилась с королем эстрады Филиппом Киркоровым и собралась за него замуж. Примечательно, что Успенскую не пугает даже то, что она официально замужем за Александром Плаксиным. Впрочем, ходят слухи, что чувства между супругами уже давно охладели. Несколько лет назад муж Успенской уехал в США, и так, как заверила певица, и не вернулся. Певица добавила, что найти супруга, который выдержит ее график, очень сложно.

Звезда также похвасталась подарком, который ей преподнес бывший супруг Примадонны. По словам артистки, Киркоров подарил ей дорогое платье бежевого цвета, украшенное камнями. Как признается исполнительница шансона, платье ей очень идет.

Как писала «Газета.ru», также Любовь Успенская ответила на критику певца Юрия Лозы, указавшего, что она якобы поддерживает украинскую армию.