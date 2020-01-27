Мэрия Новосибирска ввела режим ЧС из-за обильных снегопадов

Новосибирск, 27 января. Режим чрезвычайной ситуации введен в Новосибирске из-за обильных снегопадов. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Согласно документу, опубликованному на сайте городской администрации, решение о введении специального режима приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Причиной стало выпадение сверхнормативного количества осадков в декабре прошлого года и в январе 2020 года.

«Будет организовано привлечение дополнительной техники для вывоза и утилизации снега с дорог и придомовых территорий», — говорится в сообщении на сайте мэрии.

Местный общественник Владимир Кириллов уточнил, что власти Новосибирска сочли сложившуюся в городе ситуацию «критической и представляющей реальную угрозу жизни и здоровью людей», пишет «Газета.ru».

Региональное МЧС объявило экстренное предупреждение и рекомендовало жителям области воздержаться от дальних поездок и выезда на лед. Как передает «ФедералПресс», в понедельник и в ночь на вторник в регионе ожидают метели, снежные заносы, гололед и мокрый снег, а также сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду.

Плохие погодные условия — далеко не единственное, что произошло в Новосибирской области за последние дни. Недавно в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 4,5, которое зафиксировано в 27 километрах к востоку от Искитима. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.