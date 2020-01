Полиция Лос-Анджелеса назвала возможную причину крушения вертолета легенды НБА Брайанта

Лос-Анджелес, 27 января. Представитель департамента полиции Лос-Анджелеса Джош Рубенштейн рассказал о возможной причине крушения вертолета, на борту которого находился легендарный атакующий защитник Кобе Брайант. Об этом сообщает издание The Los Angeles Times.

По его словам, метеоусловия не располагали для полетов, передает RT.

Напомним, легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и «Лос-Анджелес Лейкерс» Кобе Брайант и его 13-летняя дочь Джианна (Джиджи) погибли при крушении личного вертолета звезды баскетбола. Как отмечает НСН, воздушное судно направлялось из Оринджа в Таузенд-Оукс, где находится спортивная академия. Согласно сообщениям СМИ, Джианна Брайант должна была участвовать в баскетбольном состязании, которое там проходит. Как уверяют другие СМИ, звездный отец вез дочку на тренировку.

По словам очевидцев, вертолет сначала закрутило в небе, а затем он протаранил склон горы. В калифорнийской полиции уточнили, что катастрофа произошла в труднодоступном месте, сообщает телеканал «360».

Внезапная гибель легенды НБА потрясла общественность США. Соболезнования супруге баскетболиста Ванессе Брайант выразили Майкл Джордан, Шакил О’Нил, Дерон Уильямс, 44-й глава вашингтонской администрации Барак Обама и многие другие. Баскетболисты и тренеры не могли сдержать слез, комментируя шокирующую новость, пишет Infox.ru.

