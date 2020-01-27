Муж певицы Дейнеги хочет отсудить миллион рублей у шоу Шепелева

Москва, 27 января. Супруг певицы Милены Дейнеги бизнесмен Евгений Самусенко подал в суд на шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле», которое выходит на Первом канале. Самусенко обвинил программу в обмане и потребовал миллион рублей компенсации.

Бизнесмен рассказал, что их с женой пригласили на телевидение, чтобы они изобразили историю с исчезновением свадебного колье, которое Самусенко подарил Дейнеге. По словам мужчины, стоимость ювелирного украшения составляет несколько сотен тысяч долларов. На шоу должны были обсуждать, что к «исчезновению» колье причастен молодой любовник певицы Илья Горовой, являющийся постоянным участником программы.

Самусенко сообщил, что за участие в шоу им с женой заплатили по 50 тысяч рублей, когда в других случаях гонорары доходят до миллиона.

«Только в ресторан сходить и попить хорошего винца», — возмутился бизнесмен.

Как утверждает мужчина, он согласился на участие в передаче Шепелева только ради пиара жены.

На шоу полиграфолог Роман Устюжанин неожиданно спросил у бизнесмена, причастен ли он к исчезновению колье. Самусенко ответил отрицательно и был уверен, что детектор лжи подтвердит правдивость его ответа, поскольку на самом деле ювелирное украшение не пропадало.

«Каково же было мое изумление, когда Устюжанин объявил, что по показаниям полиграфа мои слова — ложь», — рассказал супруг Милены Дейнеги «Экспресс газете».

Бизнесмен тут же высказал претензии редактору «На самом деле» Шамилю, который пообещал убрать этот момент из эфира, однако в итоге передача вышла в первоначальном виде, передает KP.RU. Редактор оправдался тем, что эпизод стал кульминацией шоу.

«Я был вынужден обратиться в Останкинский суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Потребовал выплатить мне за нанесенный вред миллион рублей», — сообщил Самусенко.

Судья отказалась удовлетворять требования бизнесмена, поскольку проверить показания детектора лжи, озвученные в телеэфире, не представляется возможным. Самусенко уже подал апелляцию, чтобы добиться повторного рассмотрения дела.

Ранее в Сети появилась информация, что Шепелева якобы уволят с Первого канала. Телеведущий опроверг эти слухи и опечалился, что люди поверили вбросу, передает «Царьград».