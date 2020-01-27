Шнуров посвятил стихотворение скончавшемуся протоиерею Чаплину

Москва, 27 января. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на смерть протоиерея Русской православной церкви Всеволода Чаплина. Он опубликовал пост на своей странице в Instagram.

Очередную публикацию Шнуров посвятил священнику, с которым у него был конфликт. Ранее Чаплин пообещал певцу, что тот попадет в ад, если продолжит использовать мат в репертуаре. Шнуров посвятил протоиерею Чаплину стихотворение.

«Желал расправ, где видел грех, и угрожал он божьей карой. Был он не то чтоб очень старый, но умер все же раньше тех, кому грозил он смертью лютой», — написал исполнитель.

Также он призвал не ворошить прошлое и добавил, что люди «почтят его в тиши минутой и дальше побегут грешить».

Протоиерей Всеволод Чаплин ушел из жизни в воскресенье. Ему был 51 год. По словам прихожанина московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот Александра Петрунько, священнику внезапно стало плохо, когда он сидел на лавочке. Чаплин стал задыхаться, «посинел, упал», Петрунько добавил, что прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть священника.

Позже стало известно, что скончавшийся в воскресенье протоиерей Всеволод Чаплин страдал от диабета и астмы. Об этом рассказал глава думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов. По словам парламентария, смерть священника от сердечного приступа стала для него неожиданной.

Гаврилов сообщил, что хорошо был знаком с настоятелем храма Феодора Студита у Никитских ворот. По его словам, Чаплин в жизни, в личном общении был человеком мягким и душевным, добрым и искренним.