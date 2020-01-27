Граждане России смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ

Москва, 27 января. Россияне смогут получать сведения о своей трудовой деятельности по принципу «одного окна» в центрах госуслуг. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, дополнен перечень государственных услуг, которые предоставляются гражданам по принципу «одного окна» в МФЦ. Получить справку о трудовой деятельности можно теперь и там, а не только в ПФР.

Глава правительства, кроме того, подписал распоряжение, согласно которому такой документ граждане могут получить в любом отделении Пенсионного фонда России или многофункциональном центре независимо от места жительства или пребывания.

Ранее стало известно о том, что с марта этого года бесплатным станет доступ к сайтам госуслуг и органов государственной власти. Интернет-провайдеры объявили, что перестанут брать плату за трафик при посещении указанных сайтов — это первый шаг по реализации проекта «Доступный Интернет», который предложил президент РФ Владимир Путин.