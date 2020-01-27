Демонстрация против американского давления на Иран прошла у Белого дома

Вашингтон, 27 января. Противники оккупационной политики Вашингтона в отношении Ирана провели акцию протеста возле Белого дома. Об этом сообщает Telegram-канал Pars Today Russia.

Манифестанты скандировали лозунги, призывающие президента США Дональда Трампа прекратить эскалацию напряженности в отношении Ирана и вывести американские войска из Ирака и Ближнего Востока.

Протестующие также выразили возмущение ложью американского правительства о количестве военных потерь США на авиабазе «Айн аль-Асад» в Ираке после ракетной атаки Тегерана.

Pars Today Russia отмечает, что демонстрации против напряженности в отношениях между США и Ираном прошли сразу в нескольких американских штатах, в том числе в Висконсине, Аризоне, Род-Айленде, Джорджии и в различных районах Нью-Йорка.

Ранее протестные акции, призывающие США прекратить оккупационную политику на Ближнем Востоке состоялись в Багдаде и ряде других городов Ирака.

Антиамериканские настроения на Ближнем Востоке возобновились в начале 2020 года, когда США на территории Ирака ликвидировали иранского военачальника, командующего КСИР Касема Сулеймани. Убийство генерала, совершенное по приказу хозяина Белого дома, стало причиной ускорения процесса вытеснения американцев из региона.

Действующий премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди потребовал от парламента немедленного вывода военных США с территории страны. Впоследствии оно было одобрено депутатами.

Иран после гибели Сулеймани пообещал жестко отомстить Вашингтону и 8 января ответил ракетным ударом по американским базам в Ираке.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что убийство генерала КСИР стало последней каплей для Тегерана, который больше не готов терпеть американское давление.