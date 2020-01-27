ЖКХ Казани испытывает те же проблемы, что и другие города РФ

Корреспондент Федерального агентства новостей приехал в Казань, чтобы выяснить, какими проблемами и ожиданиями живет сегодня столица Татарстана. Одной из проблемных сфер, как и во многих других российских мегаполисах, в Казани является жилищно-коммунальное хозяйство. Правда, руководство других городов РФ могло бы позавидовать тому, как эти проблемы здесь решаются.

Мусорная реформа

По данным местных СМИ, главными проблемами в сфере ЖКХ, волновавшими жителей Казани в ушедшем году, стали так называемая мусорная реформа, непомерно дорогое отопление, а также невозможность провести собрания собственников в многоквартирных домах.

Казанские масс-медиа отмечают — самой острой ЖКХ-темой в татарстанской столице в 2019-м стала мусорная реформа. По новым законам плату за вывоз отходов с населения стали начислять не по количеству квадратных метров, а по числу прописанных в квартире жильцов. Как следствие, новые тарифы ударили сразу по нескольким категориям населения города.

По словам самих коммунальщиков, больше всего пострадали многодетные семьи. Например, плата за вывоз мусора с семьи из шести человек (двое взрослых и четверо детей), живущих в двухкомнатной квартире, повысилась в среднем в пять раз — со 100 до 500 рублей. К категории пострадавших от новых мусорных тарифов казанские СМИ относят также коммерческие и бюджетные организации.

«Возникли серьезные проблемы у предпринимателей, которых обязали платить за вывоз мусора с каждого квадратного метра. Например, у арендаторов в новых торговых комплексах с огромными площадями, в которых почти нет покупателей, — сообщили ФАН коммунальщики. — А для бюджетных учреждений был установлен тариф, по которому они должны платить за вывоз отходов из расчета, что один посетитель оставляет чуть ли полкило мусора».

Впрочем, как сообщил корреспонденту ФАН замглавы исполкома Казани по вопросам ЖКХ Искандер Гиниятуллин, в этом году местные предприятия и организации могут перевести на оплату по факту — «сколько мусора выбросили, за столько и заплатили». Также он рассказал, что в 2020 году в городе — одном из первых в России — вводится единая система раздельного сбора мусора.

«По распоряжению мэрии мы создаем инфраструктуру раздельного сбора отходов, — сообщил чиновник. — Сегодня уже в 80% домов, за исключением некоторых ТСЖ, установлены контейнеры для раздельного накопления твердых отходов. Также мы строим специальные контейнерные площадки. Сегодня построено 70 единиц из необходимых 492-х, в течение 2020 года будет построено еще 132 площадки. Уже спроектирован и готовится к постройке новейший мусоросжигательный завод».

Платежи по ЖКХ

Беспокоит жителей и порядок начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги в целом. Так, в республиканский Центр общественного контроля в сфере ЖКХ в 2019 году поступило почти две тысячи звонков с жалобами, более 1200 человек обратились за консультацией лично.

«Главная тема обращений — тепло, а именно — постоянные «перетопы» в квартирах горожан, — уточнил замглавы исполкома Казани. — В этом году зима теплая, на улице не очень холодно, но во многих в квартирах жарко. Поэтому платить за отопление казанцам приходится много. Единственное решение проблемы — установка узлов погодного регулирования в многоквартирных домах. А этот вопрос решается только на собрании собственников жилья».

Увы, собрание собственников, а точнее — невозможность его проведения, не менее актуальная тема для горожан. В 2019 году казанцы 186 раз обращались к властям с вопросом, как им организовать собрание, чтобы решить ту или иную проблему.

«Инертность многих граждан к вопросам ЖКХ сегодня представляет проблему. Люди по привычке просят решить любую мелкую проблему — починить дырявую крышу, отремонтировать подвал — у президента, — говорит Гиниятуллин. — К сожалению, сегодня не более двухсот домов в Казани (из более чем пяти тысяч) способны самостоятельно решать свои проблемы, в основном это новые жилые комплексы. Есть, конечно, заочная форма собрания, но для этого инициативным гражданам нужно обойти все квартиры в доме. Но даже так порой невозможно найти собственников, потому что многие квартиры сдаются».

Кстати, городские власти осенью 2019 года даже предложили забрать жилые дома у частных управляющих компаний, и вернуть право управления жилфондом муниципалитетам. В октябре прошлого года казанский мэр Ильсур Метшин в интервью федеральным СМИ сообщил — мол, «директоров управляющих компаний по определению не может волновать состояние жилых домов, за которые они отвечают — им бы прибыль получить, да шубу жене купить».

«В ряде отраслей мы вернулись к госкорпорациям, и в сфере ЖКХ 83—87% жилья надо возвращать в муниципальное управление. Потому что в уставе частных УК написано чуть ли не первым пунктом — «извлечение прибыли». Мы должны четко планировать расходы: на капитальный и текущий ремонт, вывоз мусора, очистку, освещение, замену лампочек и т. д. А любой предприниматель в этой области сначала на радостях шубу жене купил, дальше — дочь машину попросила, потом сын женится, и прочее», — утверждал Метшин.

При этом мэр Казани выразил надежду, что реформу будет продвигать министерство строительства и ЖКХ России.

Проблема теплосетей

Еще одна проблема «коммуналки» в Казани — изношенность теплосетей, из-за которой в различных точках города периодически возникают фонтаны кипятка и провалы грунта.

«К сожалению, общий износ трубопроводной системы на сегодня составляет более 80%, поэтому мы регулярно сталкиваемся с авариями. Тем не менее, в центре города и на ключевых магистралях крупных аварий не было давно. В основном они происходят сегодня внутри дворов в жилых кварталах», — заявил ФАН замглавы исполкома по ЖКХ.

По его словам, 99% провалов и ям на дорогах Казани связаны именно с изношенными инженерными коммуникациями.

«Причина не в том, что городские дорожники плохо работают или некачественно кладут асфальт. Просто под землей у нас еще один город, в котором масса сетей — сотни километров водопроводов, канализация и т.д. Причем есть канализационные трубы, проложенные еще в дореволюционные годы. Даже центральная улица, Кремлевская, и та имеет несколько провалов. И причину установить трудно, потому что под Кремлевской кроме сетей есть еще старые подвалы, которые тоже постепенно засыпаются землей, втягивают в себя эту землю», — говорит чиновник.

Проблемы решаются

Тем не менее, нельзя сказать, что дороги в Казани сплошь в ямах и провалах. Любой водитель, приезжающий в город, видит практически идеальные дороги — ровные, с четкой разметкой и тщательно отрегулированным движением. Видимо, в силу того, что проблемы здесь привыкли решать быстро и без последствий. Например, очистные сооружения здесь работают так, что город сливает в Волгу даже более чистую воду, чем забирает из нее для собственных нужд. На улицах почти невозможно встретить брошенный мусор, а урны на бульварах и в парках встречаются практически на каждом шагу.

Крупные интернациональные корпорации — вроде Duracell или Coca-Cola — по договоренности с мэрией устанавливают по всему городу собственные контейнеры для сбора использованных батареек и пластиковой тары. И эти емкости регулярно заполняются и вывозятся.