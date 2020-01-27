Названы самые непопулярные японские автомобили на российском рынке

Москва, 27 января. Автомобильные эксперты проанализировали российский рынок и назвали самые непопулярные японские машины по результатам прошедшего года.

По данным «Российской газеты», в сегменте SUV хуже других продавались недавно усовершенствованные Infiniti QX60 — 848 реализованных штук. Кроме того, не особо интересовали россиян Subaru Outback — 795 проданных автомобилей, Lexus GX — 621, Suzuki Jimny — 557 и Honda Pilot — 228.

Далее по списку идет рамный пикап Isuzu D-Max, обновленная версия которого появилась на рынке РФ весной 2019 года. Рестайлинг не спас транспортное средство, за прошедшие 12 месяцев лишь 285 автолюбителей приобрели эту машину. Также в перечень попал бизнес-седан Subaru Legacy — 207 реализованных машин, седаны Lexus LS и Infiniti Q50 — 140 и 132 проданных авто соответственно.

Также не приглянулись россиянам Infiniti Q60, Lexus IS, Subaru WRX и Nissan GT-R.

Ранее стало известно, что в 2019 году на автомобильном рынке России было продано 353 электрокара, что на 145% превышает показатель 2018 года — 144 авто. Как отмечали «Известия», заместитель главы Минпромторга РФ Александр Морозов поставил под сомнение ближайшие перспективы широкого внедрения таких машин в стране. По мнению чиновника, главным образом необходимо поднимать производство газомоторного транспорта, потому что он на треть экономически выгоднее электрокаров.