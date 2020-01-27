Найдена мать брошенных хабаровчанином в «Шереметьево» сыновей

Москва, 27 января. Мать двух брошенных в аэропорту «Шереметьево» мальчиков не знала о планах отца. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

«Сейчас ведется работа с мамой, она ничего не знала об этой ситуации. Мама в семье не жила, но правоохранители быстро ее нашли. Сейчас с ней ведется работа, может быть, все разрешится лучшим образом», — рассказала омбудсмен.

Напомним, 26 января прилетевший в Москву житель Хабаровска оставил двоих своих сыновей восьми и пяти лет в «Шереметьево». Транспортной полиции удалось установить личность мужчины, однако он пока не найден.

Поиски отца детей продолжаются, он объявлен во всероссийский розыск. Мальчики, по данным прокуратуры, находятся в одной из подмосковных больниц. После оформления всех документов их привезут в Хабаровск.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила телеканалу «360», что в детском рюкзаке была найдена записка, оставленная отцом. Мужчина попросил помочь детям и не разлучать их. Хабаровчанин пояснил, что, по возможности, будет готов забрать их через какое-то время.