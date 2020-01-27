Москва, 27 января. Экспертный центр Всероссийского союза потребителей Росконтроль провел исследование спагетти из твердой пшеницы популярных брендов и назвал лучшие образцы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточнили специалисты, были исследованы образцы марок «Маркет Перекресток», «Роллтон», Makfa, «Шебекинские», Federici, Barilla и La Molisana. Эксперты объяснили, что в образцах «Роллтон» и La Molisana обнаружены остаточные количества пестицидов. Эксперты Росконтроля определили лучшие спагетти в России.

У двух образцов, «Роллтон» и Makfa, выявили спагетти коричневого цвета, оранжевый оттенок — у образца Barilla. Как подчеркнули эксперты, мука должна быть светло-кремовая с желтым оттенком.

Спагетти «Маркет Перекресток» попали в «черный список» из-за пониженного содержания примеси мягкой пшеницы. Кроме того, «Роллтон» попал в список с замечаниями. Остальные образцы специалисты рекомендовали к покупке.

Ранее Росконтроль провел исследование качества говяжьей тушенки, представленной в российских магазинах. Отмечается, что для анализа продукции были выбраны образцы тушенки популярных марок: «Главпродукт», «Семейный бюджет», «Сохраним традиции», «Лужский консервный завод», «Добротный продукт». Росконтроль оценил качество российской тушенки по 30 параметрам.

Как уточнили специалисты, несмотря на то, что на этикетке была заявлена только говядина, в «Главпродукте» и «Семейном бюджете» присутствует ДНК свиньи. Из-за этого Росконтроль внес данные марки в «черный список». В тушенке «Лужский консервный завод» были выявлены растительный компонент в умеренном количестве, мышечная ткань. Продукт также был внесен в черный список.

Эксперты рассказали, что в образце «Семейный бюджет» собственно мяса (мышечной ткани) тоже немного, зато жир занимает почти половину объема, а в тушенке «Сохраним традиции» много соединительной ткани, что говорит о низком качестве сырья. По итогам исследования «Добротный продукт» и «Сохраним традиции» внесли в список товаров с замечаниями.