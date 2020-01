Билли Айлиш завоевала премию «Грэмми» в четырех номинациях

Лос-Анджелес, 27 января. Известная американская певица Билли Айлиш завоевала музыкальную премию «Грэмми» в четырех наиболее престижных номинациях. Об этом говорится на официальном сайте награды.

В Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центра» прошла 62-я ежегодная церемония вручения музыкальной премии. Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила список претендентов еще осенью прошлого года. Айлиш, а вместе с ней американская певица Lizzo и рэпер Lil Nas X лидировали по числу номинаций.

Однако в четырех основных победу одержала именно 18-летняя Айлиш. Статуэтку за лучшую песню и лучшую запись принесла ей композиция Bad Guy, пишет «Газета.ru». Сингл помог исполнительнице стать первым человеком, рожденным в XXI веке, которому удалось возглавить Billboard Hot 100.

Победу в категории «Лучший альбом года» Айлиш завоевала благодаря пластинке When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Она также получила премию как лучший новый исполнитель года, передает «Культуромания».

Айлиш, таким образом, стала первым музыкантом за последние 39 лет, собравшим все четыре статуэтки за один вечер. Ранее это удалось только Кристоферу Кроссу в 1981 году.

Певица, родившаяся в Лос-Анджелесе в 2001 году, снискала известность во всем мире четыре года назад благодаря публикации дебютного сингла Ocean Eye на SoundCloud. В прошлом же году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский (Billboard 200) и британский (UK Albums Chart) хит-парады.

Напомним, что совсем недавно стал известен список номинантов на престижную кинопремию «Оскар». 92-я церемония вручения награды пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля.