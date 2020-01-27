Утеряна связь с терпящим бедствие в Охотском море траулером

Магадан, 27 января. Утерян радиолокационный контакт с траулером Enigma Astralis, терпящим бедствие в Охотском море. Об этом рассказали в пресс-службе Росморречфлота.

О потери связи 26 января около 15.00 по московскому времени сообщил капитан ледокольного спасательного судна «Сибирский». Перед этим аварийный траулер находился в 130 милях к юго-востоку от порта Магадана.

«Принято решение начать поисково-спасательную операцию и направить 11 судов, которые находятся в этом промысловом районе», — рассказали ТАСС в Росморречфлоте.

Поиски Enigma Astralis осложняет шторм. 27 января в 05.40 по московскому времени капитан «Сибирского» сообщил, что в районе нахождения траулера обнаружил пятна со следами нефтепродуктов. Поиски терпящего бедствие судна будут продолжены по мере улучшения погодных условий.

Напомним, рыболовецкое судно Enigma Astralis загорелось 21 января. На тот момент траулер находился на промысле в Охотском море. На борту Enigma Astralis находились 47 членов экипажа, которых в тот же день эвакуировали на судно «Юмир», доставившее спасенных на ближайшую плавбазу.

Позднее четыре моряка пересели на борт «Сибирского», чтобы принять участие в спасательной операции, передает «АиФ». Около половины членов команды траулера уже находятся на берегу.

В связи с инцидентом Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку. Траулером владеет «Дальневосточная промысловая компания».