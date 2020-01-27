Три человека погибли при пожаре в Новокузнецке

Новокузнецк, 27 января. Тела трех человек, погибших при пожаре, найдены в квартире многоэтажного дома в Новокузнецке, инициирована доследственная проверка. Об этом рассказали журналистам в понедельник в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.

По данным регионального ведомства, жертвами пожара стали двое мужчин и женщина.

«Пили несколько дней, отмечали день рождения женщины, утром соседи услышали запах дыма, пытаются постучать в двери, двери железные, на окнах решетки», — передает РИА Новости слова представителя ведомства.

Согласно предварительным сведениями, причина пожара — неаккуратное обращение с огнем при курении, пишет «Газета Кемерова».

Уточняется, что общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы четыре единицы техники и 13 сотрудников спасательной службы.