Синоптики рассказали россиянам о погоде в феврале

Москва, 27 января. Предстоящий месяц в России, согласно предварительному прогнозу, будет холоднее января. Об этом рассказал в понедельник журналистам исполняющий обязанности директора Гидрометеорологического центра РФ Роман Вильфанд.

«Февраль не ожидается суперхолодным, но температура будет все-таки заметно ниже, чем в январе. Это необычно, конечно», — передает ТАСС слова синоптика.

По словам Вильфанда, на данном этапе синоптики готовят подробный прогноз на февраль, который будет опубликован в ближайшее время, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее глава Гидрометцентра отмечал, что нынешняя зима в российской столице претендует на звание самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Рекорд по теплу принадлежит зиме 1961 года, когда средняя температура за 90 дней составила 2,8 градуса ниже ноля.