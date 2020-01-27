Ученые из России изучат места древних кораблекрушений у берегов Сирии

Севастополь, 27 января. Российские ученые осенью 2020 года обследуют объекты, обнаруженные на дне Средиземного моря во время зимней экспедиции в Сирию, часть находок — потерпевшие крушение корабли. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.

Севастопольский государственный университет (СевГУ) в начале прошлого года подписал соглашение о сотрудничестве со Службой древностей и музеев Министерства культуры Сирии. Дамаск затем дал свое согласие на то, чтобы ученые из России создали на три года постоянно действующую совместную экспедицию.

В конце 2019 года они обследовали акваторию побережья провинции Тартус и острова Арвад. Подобные исследования в этом регионе ученые из России проводят впервые за 30 лет.

Как рассказал научный руководитель подводной археологической экспедиции СевГУ Лебединский, при обследовании морского дна обнаружены были свыше 70 объектов. Изучать их будут при помощи подводных аппаратов и водолазов. Часть объектов, по его словам, — элементы рельефа морского дна, однако остальные могут представлять ценность для науки.

«Мы предполагаем, что это могут быть затонувшие суда, крупные каменные блоки от крепостных стен», — объяснил он.

Район, выбранный для исследования, интересен тем, что с древних времен и по сей день там проходят морские торговые пути.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о посещении туристами из Таиланда древнего города Пальмира в Сирии, который освободила от террористов правительственная армия страны при содействии российской авиации. Историческое место, включенное в список ЮНЕСКО, привлекает внимание иностранных гостей, которые желают познакомиться с его архитектурными красотами.