Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Новости Сирии

Ученые из России изучат места древних кораблекрушений у берегов Сирии

371
0 Оставить комментарий

Ученые из России изучат места древних кораблекрушений у берегов Сирии

Севастополь, 27 января. Российские ученые осенью 2020 года обследуют объекты, обнаруженные на дне Средиземного моря во время зимней экспедиции в Сирию, часть находок — потерпевшие крушение корабли. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.

Севастопольский государственный университет (СевГУ) в начале прошлого года подписал соглашение о сотрудничестве со Службой древностей и музеев Министерства культуры Сирии. Дамаск затем дал свое согласие на то, чтобы ученые из России создали на три года постоянно действующую совместную экспедицию.

В конце 2019 года они обследовали акваторию побережья провинции Тартус и острова Арвад. Подобные исследования в этом регионе ученые из России проводят впервые за 30 лет.

Ученые из России изучат места древних кораблекрушений у берегов Сирии

Как рассказал научный руководитель подводной археологической экспедиции СевГУ Лебединский, при обследовании морского дна обнаружены были свыше 70 объектов. Изучать их будут при помощи подводных аппаратов и водолазов. Часть объектов, по его словам, — элементы рельефа морского дна, однако остальные могут представлять ценность для науки.

«Мы предполагаем, что это могут быть затонувшие суда, крупные каменные блоки от крепостных стен», — объяснил он.

Район, выбранный для исследования, интересен тем, что с древних времен и по сей день там проходят морские торговые пути.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о посещении туристами из Таиланда древнего города Пальмира в Сирии, который освободила от террористов правительственная армия страны при содействии российской авиации. Историческое место, включенное в список ЮНЕСКО, привлекает внимание иностранных гостей, которые желают познакомиться с его архитектурными красотами.

Новости партнеров

Источник: ТАСС
Новости партнеров