Звезда советского кино Фатеева просит приносить ей еду вместо цветов

Москва, 27 января. Звезда фильмов «Три плюс два» и «Джентльмены удачи» актриса Наталья Фатеева в 85 лет осталась в полном одиночестве и не в состоянии обеспечить себя продуктами. Об этом артистка рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!».

Несколько лет назад у актрисы диагностировали артроз. Она проходила лечение в Израиле, где ей провели операцию по замене суставов. Один из них не прижился, возникли осложнения, и Фатееву повторно положили на операционный стол.

Артистка давно ведет затворнический образ жизни, почти не выходит из дома и не может самостоятельно сходить за продуктами.

«Никогда не дарите мне цветов. Я не могу ими заниматься. У меня никого дома нет. Я одна. Я не знаю, что мне с ними делать. Если хотите, вы лучше еду приносите, а не цветы», — попросила народная артистка.

У звезды кино есть дети, внуки и правнуки, однако отношений с актрисой они не поддерживают, передает Kp.ru.

Это связано с тем, что прежде в жизни Фатеевой главное место занимала карьера, а не семья. Маленький сын артистки много времени проводил с бабушкой и дедушкой, а позднее звезда советского кино отдала мальчика в интернат. При этом она не забирала его домой даже на выходные. Когда Владимир вырос и женился, актриса отказалась делить с ним квартиру и выгнала.

Ситуация повторилась с дочерью Наташей. Молодая Фатеева отправляла наследницу за город на все лето и не приезжала навещать. В 16 лет девушка забеременела и родила сына. Актриса решила, что ребенка необходимо отдать в Дом малютки. Мальчик остался с родными благодаря родителям со стороны отца — они вмешались и забрали малыша к себе на воспитание.

Своих внуков и правнуков Фатеева не видела никогда. Ее дети пытались выходить с матерью на связь, но актриса наотрез отказалась общаться с ними.