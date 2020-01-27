Москва, 27 января. Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф раскритиковал российских спортсменок, занявших весь пьедестал в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Австрии.

Как пишут средства массовой информации в Германии, возложенные на немецкую фигуристку Николь Шотт надежды не оправдались. По данным издания Sueddeutsche Zeitung, 23-летняя спортсменка заняла только 13-е место. При этом россиянки — 16-летняя Алена Косторная и 15-летние Анна Щербакова и Александра Трусова — расположились на местах с первого по третье.

В Германии возмутились триумфом российских фигуристок на Чемпионате Европы. Как уточнил Денсдорф, для него то, что россиянки стали лучшими фигуристками, «слишком по-детски».

«Я не думаю, что это так хорошо для спорта», — уточнил он.

Специалист считает, что дальнейшая карьера спортсменок из РФ под вопросом. Он объяснил, что 17-летняя Алина Загитова, например, уже приостановила карьеру. Достижение российского фигурного катания Денсдорф сравнил с «фабрикой» по производству спортсменов.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020 года проходил в австрийском городе Граце с 20 по 26 января. По итогам произвольной программы в парном фигурном катании весь пьедестал чемпионата заняли российские спортсмены.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали обладателями золотых медалей, набрав 234,58 в сумме за короткую и произвольную программы. На второй ступени оказались Евгения Тарасова и Владимир Морозов с результатом 208,64 балла. Бронзовую медаль завоевали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Эта пара получила от судей 206,53 балла.

Отметим, что Бойкова и Козловский побили мировой рекорд в короткой программе, заслужив 82,34 балла. До мирового рекорда по сумме двух программ паре фигуристов не хватило 0,26 балла.