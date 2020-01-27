Роскачество развеяло миф о высоком содержании кальция в йогуртах

Москва, 27 января. Сыр и сгущенное молоко лучше удовлетворят потребность организма в кальции, чем йогурты. Об этом сообщили эксперты Роскачества.

Специалисты организации провели исследование клубничных йогуртов, чтобы выяснить, действительно ли этот продукт так богат кальцием, как заявляют производители. Роскачество протестировало 26 торговых марок. Все йогурты действительно содержали кальций, но в количестве, несравнимом с суточной нормой потребления.

В организации уточнили, что для людей в возрасте от 19 до 50 лет суточная норма кальция составляет тысячу миллиграммов (один грамм). Для людей старше 50 лет норма увеличивается до 1,2 тысячи миллиграммов.

В клубничных йогуртах проверенных Роскачеством марок содержалось от 75 до 83 миллиграммов кальция на 100 граммов. Как пояснили эксперты, чтобы восполнить суточную потребность организма в микроэлементе, нужно съесть около 1,2 килограмма йогурта бренда, показавшего лучшие результаты. Для получения нужного количества кальция придется употребить почти 11 баночек йогурта.

«Количество кальция, получаемого из йогурта, будет примерно одинаковым. Он не так богат кальцием, как сыр или сгущенное молоко, но здесь нужно учитывать, что сыры — это жирные продукты, а со сгущенным молоком мы потребляем еще и очень много рафинированного сахара», — рассказала диетолог и кандидат медицинских наук Марина Копытько.

Как уточнили в Роскачестве, самым высоким содержанием кальция отличаются «Голландский» и «Пошехонский» сыры жирностью 45% — 100 граммов такого продукта способны восполнить суточную потребность организма. В сгущенном молоке содержится 317 миллиграммов кальция на 100 граммов, что составляет 32% от суточной потребности. В 100 граммах творога жирностью 5% содержится 16% от суточной нормы потребления, а в йогурте — лишь 8%.