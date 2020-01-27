Первый летальный случай от коронавируса зафиксирован на популярном курорте Хайнань

Пекин, 27 января. На популярном у россиян китайском острове Хайнань от нового коронавируса скончалась 80-летняя женщина, которая прибыла на курорт из города Ухань. Об этом в понедельник сообщили в комитете по здравоохранению провинции Хайнань.

По данным информационного агентства Reuters, к 07.00 (по московскому времени) на Хайнане был зарегистрирован 31 случай заражения коронавирусом, при этом четыре пациента находятся в тяжелом состоянии, пишет «ФедералПресс».

Уточняется, что наибольшее количество зараженных было выявлено в туристическом городе Санья. Согласно последним данным, жертвами пневмонии стали около 60 человек, зарегистрировано свыше 2,7 тыс. случаев инфицирования.

Как сообщала «Газета.Ru», вирус распространяется в Китае с конца декабря минувшего года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань, на данном этапе известно о случаях заражения коронавирусом в ряде других страны, в том числе в Австралии, Южной Корее, США.

Китайские медики до сегодняшнего дня не установили источник происхождения инфекции. По предварительным сведениям, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные.