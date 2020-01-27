Билл Гейтс пожертвовал 5 млн долларов на борьбу со смертельным коронавирусом

Пекин, 27 января. Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс выделил из своего благотворительного фонда пять миллионов долларов на оказание поддержки Китаю в борьбе с коронавирусом нового типа.

Отмечается, что Гейтс активно работает по этому вопросу с китайскими партнерами. Это частные и общественные организации, которые принимают участие в деятельности по ликвидации пневмонии. Как пишет издание China Daily, выделенные деньги будут использоваться как в работе по выявлению инфицированных, так их помещению на карантин и лечению.

Кроме того, средства потратят на разработку вакцины от вируса. Директор китайского отделения фонда Гейтса Ли Ино уточнил, что организация глубоко обеспокоена распространением этого заболевания и выражает искреннее уважение тем, кто находится в первых рядах по борьбе с пневмонией.

О вспышке пневмонии, возбудителем которой стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, стало известно в декабре 2019 года. Заболевание появилось в китайском городе Ухань.

Ученые отмечают, что признаки коронавируса можно спутать с обыкновенной простудой. Первичными симптомами нового вируса являются нарушения в работе пищеварения и нервной системы, расстройство желудка, тошнота, головные боли и общая слабость.

Сейчас известно о случаях заражения коронавирусом в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде. Власти КНР предупреждают, что вирус может мутировать и быстро распространяется, поэтому в Китае закрыли порядка десяти городов на карантин.