Посольство России призвало находящихся в Ухане россиян прислать свои данные

Пекин, 27 января. Посольство РФ в КНР обратилось к гражданам России в городе Ухань и других городах провинции Хубэй с просьбой переслать на электронную почту wuhanchina@mail.ru информацию о себе и целях пребывания в регионе. Как сообщает российское посольство, данная информация не будет передаваться третьим лица, а нужна исключительно для экстренной связи.

Как подчеркивает пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров зафиксированных случаев заражения коронавирусом среди граждан РФ нет.

Согласно последним данным число погибших от коронавируса составляет 80 человек. Заразились опасным вирусом более 2,7 тыс. человек. Большая часть погибших и зараженных сосредоточено в провинции Хубэй и ее административном центре Ухане.

Напомним, что о вспышке пневмонии, возбудителем которой стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, стало известно в декабре 2019 года. По предварительным данным, источником смертельного вируса могли стать змеи или дикие животные.

Врачи обращают внимание, что признаки коронавируса можно спутать с обыкновенной простудой. Первичными симптомами опасного вируса являются нарушения в работе пищеварения и нервной системы, расстройство желудка, тошнота, головные боли и общая слабость.

Власти КНР предупреждают, что вирус может мутировать и быстро распространяется, поэтому в Китае уже закрыты на карантин порядка 10 городов.