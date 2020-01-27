Две вакцины от смертельного коронавируса разрабатывают ученые в Новосибирске

Новосибирск, 27 января. Две экспериментальные вакцины от нового коронавируса, разрабатываемые исследователями новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», пройдут исследования в июне. Об этом говорится в публикации в официальном издании СО РАН «Наука в Сибири».

Как уточнил генеральный директор центра Ринат Максютов, на данный момент сотрудники научного центра работают над созданием двух вакцин. Первые исследования должны пройти в июне. Кроме того, уже создано два диагностических набора для нового коронавируса.

Ранее Роспотребнадзор по поручению правительства РФ подготовил пакет мер по недопущению распространения нового коронавируса в России. Роспотребнадзор рекомендует гражданам России тщательно планировать свои поездки при посещении Китая и воздержаться от визитов в город Ухань до стабилизации ситуации. Кроме того, рекомендуется не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, использовать специальные маски для защиты органов дыхания, чаще мыть руки, а при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью и не допускать самолечения.

На сегодняшний день известно о 2800 зараженных по всему миру. Помимо Китая, случаи заражения выявлены в США, Таиланде, Австралии, Франции, Малайзии, Сингапуре, Южной Корее, Канаде и ряде других стран. На территории России у всех госпитализированных с подозрением на новый коронавирус обнаружены другие заболевания.

Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 80 человек.