«Работа.ру» назвала желаемый уровень зарплат россиян

Москва, 27 января. Жители России рассказали, какую зарплату хотели бы получать. Желаемый размер оплаты труда выяснил сервис поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» с помощью опроса.

В среднем жители РФ хотели бы получать зарплату в размере 92 тысячи рублей. 26% респондентов отметили, что их устроила бы сумма от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. 4% опрошенных указали, что их желаемая зарплата составляет менее 30 тысяч рублей.

Эксперты «Работы.ру» сообщили, что ответы респондентов различались в зависимости от региона проживания. Так, москвичи в среднем желают получать 104 тысячи рублей, а жители Санкт-Петербурга — 102 тысячи. В Новосибирске желаемая зарплата составляет 90 тысяч рублей, а в Ростове-на-Дону — 87 тысяч рублей. Участники опроса из Нижнего Новгорода указали, что хотели бы получать 70 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, в опросе, результаты которого приводит RT, видна разница в желаемых зарплатах мужчин и женщин. В среднем по России представители сильного пола хотели бы получать 103 тысячи рублей в месяц. Для россиянок этот показатель составил 80 тысяч рублей.

Опрос проводился во всех регионах России среди 6,7 тысячи граждан старше 18 лет, передает телеканал «360».

Ранее портал «Авито работа» провел опрос, показавший, что большинство россиян ожидают роста зарплат в 2020 году. Также три четверти респондентов указали, что хотели бы что-то изменить в профессиональной деятельности.