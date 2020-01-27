Баскетболист Коби Брайнт погиб в авиакатастрофе. События дня. ФАН-ТВ

Погиб Коби Брайнт Уход легенды. Коби Брайнт пятикратный чемпион NBA погиб в авиакатастрофе. Вертолет, в котором он находился со своей 13-летней дочерью, разбился в Калифорнии. По предварительной информации, жертвами трагедии стали девять человек. ЧП произошло, когда спортсмен летел в соседний город на тренировку. Скорбит весь мир. Соболезнования близким Брайнта выражают его коллеги, актеры, политики. Президент США Дональд Трамп назвал спортсмена одним из великих баскетболистов всех времен. Титулованный американский баскетболист в течение 20 сезонов выступал за команду «Лос-Анджелес Лейкерс». Он стал самым молодым игроком, преодолевшим порог в 30 тысяч очков. Даже в своем заключительном матче в 2016 году Коби набрал рекордное количество баллов для прощальной игры в NBA. А в 2008 и 2012 годах, когда был в составе сборной США, Брайнт дважды выигрывал золото Олимпиады.

80 человек погибли от коронавируса Из Китая приходят неутешительные новости. Жертвами коронавируса в стране стали 80 человек. Только вчера вечером в списках погибших значилось 57 местных жителей. По информации китайских СМИ, заражение получили более 2700 человек. Ученые сейчас экстренно тестируют противовирусное лекарство. И уже есть неплохие результаты. Как ранее сообщали журналисты, медикам удалось поставить на ноги одного из пациентов, который находился в тяжелом состоянии.

Посольство США обстреляли в Багдаде Сотрудников американского посольства в Ираке эвакуируют из Багдада. Накануне там под обстрел попало здание дипломатического представительства США. На него упали три ракеты. Об этом сообщают иракские СМИ. По информации журналистов, пострадали три человека. Район столицы, где находятся посольства иностранных государств, нередко попадает под обстрелы вооруженных бандформирований. Последний случай произошел 20 января. Кто стал виновником вчерашнего происшествия — пока неизвестно. Временно исполняющий обязанности главы правительства Ирака призвал в сжатые сроки провести расследование.