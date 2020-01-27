Трамп прокомментировал смерть легенды NBA Кобе Брайанта

Вашингтон, 27 января. Президент США Дональд Трамп отреагировал на информацию о трагической смерти баскетболиста Кобе Брайанта.

Трамп прокомментировал у себя в Twitter сообщение о крушении вертолета с легендой NBA на борту.

«Сообщают, что Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе в Калифорнии. Это ужасная новость», — написал Трамп.

26 января 41-летний Кобе Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли в результате авиакатастрофы в штате Калифорния. Всего на борту вертолета находились 9 человек, выживших нет.

Кобе Брайант — один из самых выдающихся баскетболистов за всю историю NBA. Его спортивная карьера продолжалась с 1996 по 2016 год. Все это время он был лидером команды «Лос-Анджелес Лейкерс». Брайант пять раз становился чемпионом NBA и дважды выигрывал Олимпийские игры.

Также Брайант является обладателем «Оскара» в номинации лучший анимационный короткометражный фильм. Он получил престижную премию за биографический мультипликационный фильм «Дорогой баскетбол».

Легендарный баскетболист был тренером школьной команды своей дочери Джианны. Сообщается, что отец и дочь погибли, летя на очередную игру школьной команды.

Соболезнования в связи с гибелью Кобе Брайанта уже выразили экс-президент США Барак Обама и российская теннисистка Мария Шарапова.