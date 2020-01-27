Китайские власти закрыли город Ухань для въезда и выезда до 30 января

Пекин, 27 января. Китайские власти до четверга, 30 января, ввели запрет на пересечение границы для граждан страны, находящихся на территории города Ухань, где фиксируется вспышка пневмонии нового типа. Об этом сообщило городское управление общественной безопасности.

«С целью усиления мер по борьбе с коронавирусом на территории всего населенного пункта гражданам временно не будут предоставляться услуги по оформлению миграционных процедур для пересечения границы», — следует из сообщения, размещенного в понедельник на сайте ведомства.

Так, уточняется, что запрет на выезд будет действовать вплоть до 30 января.

Напомним, вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце прошлого года в городе Ухань. На сегодняшний день, сообщал «Царьград», число подтвержденных в КНР случаев заболевания перевалило за 2 тыс. человек, количество смертей составляет 57. Заражение, согласно предварительным сведениям, диагностировано еще у 2,7 тыс. человек. Как отмечают медики, среди основных симптомов — повышенная температура, кашель, одышка и жар. Вирус также был зафиксирован в Южной Корее, Штатах, Таиланде и других странах.

Российские туристические фирмы, отмечал Infox.ru, начали эвакуировать граждан РФ с территории Китая, где распространяется эпидемия нового смертельного коронавируса. Тем временем в Забайкальском крае ввели режим повышенной готовности из-за заболевания, распространяющегося в соседнем Китае, передавал телеканал «360».