Москва, 27 января. В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за вспышки смертельно опасного коронавируса в соседнем Китае. Такое поручение дал губернатор региона Александр Осипов.

Как сообщила пресс-служба главы субъекта, правительство Забайкальского края направило официальное обращение властям автономного района Внутренняя Монголия, где находится город Маньчжурия. В нем содержатся рекомендации для усиления контроля с китайской стороны на границе. В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за смертельного коронавируса.

В ведомстве уточнили, что все пункты пропуска оснащены тепловизорами. Кроме того, режим повышенной готовности при прохождении границы отработан пограничниками и работниками Таможенной службы и Роспотребнадзора. Принято решение о приостановлении работы пунктов пропуска для туристов до 31 января 2020 года.

Напомним, вспышка опасного вируса была зафиксирована в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. По состоянию на 27 января от него погибли 80 человек, около 4,4 тысячи человек заражены.

Доктора отмечают, что признаки коронавируса можно спутать с обыкновенной простудой. Первичными симптомами нового вируса являются нарушения в работе пищеварения и нервной системы, расстройство желудка, тошнота, головные боли и общая слабость.

На данный момент известно о случаях заражения коронавирусом в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Власти КНР предупреждают, что вирус может мутировать и быстро распространяется, поэтому в Китае закрыли порядка 10 городов на карантин.