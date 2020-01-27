Москва, 27 января. Балерина Анастасия Волочкова назвала дату своей свадьбы. 44-летняя артистка балета выйдет замуж за непубличного человека.

Сообщается, что свадьба Волочковой состоится в октябре 2020 года.

«В свои 44 года она наконец-то обрела женское счастье. Таинственный избранник уже сделал балерине предложение, торжество пройдет 20 октября», — передает телеканал НТВ.

Известно, что Анастасия Волочкова состоит в отношениях с таинственным избранником уже полтора года. Балерина не собирается самостоятельно покрывать расходы на торжество, но намеревается сменить за свадебный вечер семь нарядов.

О своем романе балерина объявила еще несколько месяцев назад, однако еще ни разу не называла имени избранника. Во время празднования дня рождения Волочкова заявила, что в 2020 году выйдет замуж. Она не уточнила дату церемонии, однако подчеркнула, что свадьба будет красивой. Это будет первый брак в жизни Волочковой. Прежде она состояла в отношениях с бизнесменом Игорем Вдовиным и родила от него дочь Ариадну, но пара официально не оформляла отношения.

Художник Никас Сафронов на дне рождении Волочковой заявил, что его старший сын Дмитрий сделал предложение балерине.

«Я сына отдаю! Мой сын Дима из Вильнюса делает предложение. Она думает, но она может позволить себе подумать», — подчеркнул художник.

Анастасия Волочкова предложила известному художнику не распространяться на данную тему.

Балерина приобрела широкую известность в 2003 году, когда ее уволили из Большого театра. По официальной версии, трудовые отношения были разорваны по причине ненадлежащей физической формы Волочковой.

Сама Волочкова говорила, что ее увольнение является местью олигарха Сулеймана Керимова, с которым у нее был роман. После этого бывшая прима Большого театра неоднократно попадала в скандалы, в том числе связанные с ее откровенными фото.