Госдеп признался, что США не смогут эвакуировать всех своих граждан из Ухани

Вашингтон, 27 января. США не смогут эвакуировать всех своих граждан из китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса. Об этом сообщили в американском Госдепартаменте.

В ведомстве уточнили, что сейчас Вашингтон принимает меры по эвакуации сотрудников расположенного в Ухани генконсульства США, однако возможности вывоза американских дипломатов из Китая ограничены. Граждан США планируют эвакуировать из КНР одним рейсом, который вылетит из Ухани 28 января и направится в Сан-Франциско.

«Если будет невозможно взять всех желающих, приоритет будет отдан лицам, которые подвержены большему риску быть инфицированными», — уточнили в Госдепе.

Вашингтон заявил о намерениях эвакуировать сотрудников дипломатического представительства в Ухани 25 января. В Госдепе отметили, что готовы вывезти из города не только дипломатов, но и некоторое число американцев. Китайские власти пообещали США оказать помощь в эвакуации дипломатов.

Напомним, первые случаи коронавируса были зафиксированы в Ухани в конце декабря 2019 года. По последним данным, инфекцией заразились уже почти 2,5 тысячи человек. Жертвами коронавируса стали 80 человек, передает телеканал «360» со ссылкой на газету South China Morning Post.

Случаи заболевания были выявлены не только в Китае, но и в Южной Корее, Японии, Таиланде, Сингапуре, Малайзии, Вьетнаме, США, Франции и Австралии. Роспотребнадзор уже подготовил пакет мер, чтобы не допустить возникновения эпидемии в России.

Симптомами коронавируса являются лихорадка, высокая температура, кашель и одышка. Инкубационный период составляет от одного дня до двух недель, пишет «Вечерняя Москва».